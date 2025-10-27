РПЛ: время начала и расписание матчей 14-го тура

Матчи 14-го тура чемпионата России по футболу пройдут с 31 октября по 2 ноября. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 14-го тура РПЛ

31 октября, пятница

19.00. ЦСКА — «Пари НН»

1 ноября, суббота

17.45. «Рубин» — «Динамо»

17.45. «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»

20.15. «Ростов» — «Акрон»

20.15. «Зенит» — «Локомотив»

2 ноября, воскресенье

12.00. «Оренбург» — «Сочи»

17.00. «Балтика» — «Ахмат»

19.30. «Краснодар» — «Спартак»

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