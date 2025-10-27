Адвокат Добровинский рассказал, сколько может грозить преступникам за попытку похищения Мостового

Адвокат Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» отреагировал на попытку похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

«Похищение человека — это серьезная уголовная статья, им может грозить до 5 лет. Но это странные похитители, от которых можно сбежать. Следствие покажет, это были хулиганы или настоящий бандиты. Нужно ждать решения правоохранительных органов», — сказал Добровинский «СЭ»

Инцидент произошел в ночь на 23 октября.В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, покушении на похищение человека и разбое.