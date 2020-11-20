До конца года власти Москвы установили квоту посещаемости в 25 процентов от вместимости стадионов, сообщает пресс-служба РПЛ.

Лига получила сообщение от Департамента спорта города Москвы, что проведение всех московских матчей Тинькофф Российской Премьер-Лиги со зрителями согласовано до конца 2020 года при условии, что трибуны заполнены не более чем на 25 процентов от вместимости стадионов.

«Спартаку», квота которого ранее была сокращена, также разрешено реализовывать билеты в количестве 25 процентов от вместимости «Открытие Арены» (11 тысяч).

Проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.