РПЛ перенесла матч ЦСКА - "Оренбург" из-за финала Кубка Гагарина

Руководство РПЛ перенесло время начала матча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Оренбургом", сообщает официальный сайт лиги. Игра, намеченная на 13 апреля, начнется не в 16.30, а в 14.00 по московскому времени.

РПЛ учла запрос армейского клуба и пожелания болельщиков - дело в том, что в этот же день в 17.00 стартует первая игра финала Кубка Гагарина между ЦСКА и "Авангардом".

Первые четыре матча ЦСКА - "Авангард" пройдут 13 и 15 апреля в Москве, а 17 и 19 апреля - в Балашихе.

Футбольный ЦСКА занимает в таблице чемпионата России третье место.