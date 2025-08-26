Парфенов оценил переход Заболотного в «Спартак»: «Порадовался за Антоху. Ничего плохого о нем не скажу»
Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» оценил переход бывшего футболиста «Тосно» Антона Заболотного в «Спартак».
— И посмотрите, сколько пацанов, которые не особо были кому-то нужны, после игры за «Тосно» вернулись в РПЛ и долго там играли, а кто-то играет и сейчас, — сказал Парфенов. — Антон Заболотный, Женя Марков, Максим Палиенко...
— Удивились переходу Заболотного в «Спартак»?
— Порадовался за Антоху. «Спартак» хотел получить формат такого нападающего, были варианты, которые не сработали.
— Комличенко.
— Да. Знаю возможности Заболотного и то, что он всегда будет выдавать максимум и помогать команде. Ничего плохого о нем не скажу.
— И первый матч с махачкалинским «Динамо» он провел здорово, но не повезло с незасчитанными, причем не по его вине, 1+1. А с «Балтикой», которая тоже его хотела, но не взяла, перенастроился и быстро удалился.
— И фол-то такой... Центр поля, и он не видел, и у соперника игрок вылетает — считаю, не было такого, что красную надо было давать без вопросов. Это не подкат, когда игрок летит и ногу с протяжкой ставит. Несчастный случай.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1