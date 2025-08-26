Парфенов оценил переход Заболотного в «Спартак»: «Порадовался за Антоху. Ничего плохого о нем не скажу»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» оценил переход бывшего футболиста «Тосно» Антона Заболотного в «Спартак».

— И посмотрите, сколько пацанов, которые не особо были кому-то нужны, после игры за «Тосно» вернулись в РПЛ и долго там играли, а кто-то играет и сейчас, — сказал Парфенов. — Антон Заболотный, Женя Марков, Максим Палиенко...

— Удивились переходу Заболотного в «Спартак»?

— Порадовался за Антоху. «Спартак» хотел получить формат такого нападающего, были варианты, которые не сработали.

— Комличенко.

— Да. Знаю возможности Заболотного и то, что он всегда будет выдавать максимум и помогать команде. Ничего плохого о нем не скажу.

— И первый матч с махачкалинским «Динамо» он провел здорово, но не повезло с незасчитанными, причем не по его вине, 1+1. А с «Балтикой», которая тоже его хотела, но не взяла, перенастроился и быстро удалился.

— И фол-то такой... Центр поля, и он не видел, и у соперника игрок вылетает — считаю, не было такого, что красную надо было давать без вопросов. Это не подкат, когда игрок летит и ногу с протяжкой ставит. Несчастный случай.