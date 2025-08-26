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Парфенов оценил переход Заболотного в «Спартак»: «Порадовался за Антоху. Ничего плохого о нем не скажу»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Антон Заболотный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» оценил переход бывшего футболиста «Тосно» Антона Заболотного в «Спартак».

— И посмотрите, сколько пацанов, которые не особо были кому-то нужны, после игры за «Тосно» вернулись в РПЛ и долго там играли, а кто-то играет и сейчас, — сказал Парфенов. — Антон Заболотный, Женя Марков, Максим Палиенко...

— Удивились переходу Заболотного в «Спартак»?

— Порадовался за Антоху. «Спартак» хотел получить формат такого нападающего, были варианты, которые не сработали.

— Комличенко.

— Да. Знаю возможности Заболотного и то, что он всегда будет выдавать максимум и помогать команде. Ничего плохого о нем не скажу.

— И первый матч с махачкалинским «Динамо» он провел здорово, но не повезло с незасчитанными, причем не по его вине, 1+1. А с «Балтикой», которая тоже его хотела, но не взяла, перенастроился и быстро удалился.

— И фол-то такой... Центр поля, и он не видел, и у соперника игрок вылетает — считаю, не было такого, что красную надо было давать без вопросов. Это не подкат, когда игрок летит и ногу с протяжкой ставит. Несчастный случай.

Дмитрий Парфенов.«Руководители области бегали вокруг Кубка и обещали: «Команду не бросим!» А через неделю ее распустили». Интервью Парфенова
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Антон Заболотный
Дмитрий Парфенов
ФК Спартак (Москва)
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РПЛ: даты и время начала матчей 30 и 31 августа

Парфенов: «Батраков — умный игрок. Но это сейчас его игра — событие, а раньше появление таких футболистов было нормой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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