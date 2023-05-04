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«Ростов» не будет выкупать Сильянова, футболист хочет выступать за «Локомотив» в следующем сезоне

Алина Савинова
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«Ростов» не воспользовался правом выкупа защитника Александра Сильянова у «Локомотива». Об этом информирует «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, по условиям аренды клуб из Ростова должен был уведомить «Локомотив» о выкупе Сильянова за фиксированную сумму до 1 мая. «Ростов» этого не сделал. Также сообщается, что сам футболист склоняется к тому, чтобы в следующем сезоне бороться за место в основе железнодорожников.

Сильянов стал игроком «Локомотива» в августе 2019 года, а за «Ростов» он выступает на правах аренды с 2022 года. В текущем сезоне 22-летний защитник провел 32 матча в составе южан во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

На данный момент «Ростов» с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» идет на 10-й строчке, имея в активе 32 очка.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5091853-rostov-ne-budet-vykupat-silyanova-igrok-hochet-vystupat-za-lokomotiv-v-sezone-23-24.html
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
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 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
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 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
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