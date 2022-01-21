Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на подписание клубом полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева.

«Ничего не слышал о Даниле. У Пруцева не было ни одного результативного действия за 17 матчей в этом сезоне. Ну и что теперь? Я не понимаю, «Крыльям» он не нужен, они от него избавляются, а «Спартак» берет? Пусть руководство решает, нужен он или нет. В свое время Бесков пригласил никому не известных игроков. Брали Дасаева, Романцева и многих других. Вот и ответ. Вопрос в другом: сегодня ты неизвестный футболист, но завтра все может измениться. Главное, чтобы игрок смог помочь клубу» — сказал Гаврилов «СЭ».

21-летний полузащитник «Крыльев Советов» и молодежной сборной России подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Пруцев провел за «Крылья» 17 матчей, не отличившись результативными действиями.