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Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент РПЛ

16:32
Болельщик «Локомотива» на матче с «Оренбургом». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщик «Локомотива» на матче с «Оренбургом». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По данным «СЭ», Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент чемпионата России по футболу, предложенные РФС. Клубы должны соблюдать все положения действующего протокола и усилить внутреннюю дисциплину.
При этом РФС продолжит попытки смягчить протокол. (Дмитрий Зеленов)

Ранее о том, что согласовать регламент не удается, сообщал Telegram-канал «Футбольный Биги».

Всего были формулированы два варианта поправок на случай попадания коронавируса в команду. Первый — ежедневное массовое тестирование, после которого на изоляцию уходят только футболисты с положительным анализом. Второй — с помощью gps-треккеров выявлять группу риска, а именно тех, кто плотно, на расстоянии менее двух метров, контактировал с зараженным более 15 минут.

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