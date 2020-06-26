Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент РПЛ

По данным «СЭ», Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент чемпионата России по футболу, предложенные РФС. Клубы должны соблюдать все положения действующего протокола и усилить внутреннюю дисциплину.

При этом РФС продолжит попытки смягчить протокол. (Дмитрий Зеленов)

Ранее о том, что согласовать регламент не удается, сообщал Telegram-канал «Футбольный Биги».

Всего были формулированы два варианта поправок на случай попадания коронавируса в команду. Первый — ежедневное массовое тестирование, после которого на изоляцию уходят только футболисты с положительным анализом. Второй — с помощью gps-треккеров выявлять группу риска, а именно тех, кто плотно, на расстоянии менее двух метров, контактировал с зараженным более 15 минут.