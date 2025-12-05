Романцев — об уходе Станковича: «Доля вины лежит на помощниках»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил, какую роль, по его мнению, сыграли помощники в уходе Деяна Станковича.

— Вы думаете, что Романцев железный и меня не тянуло вскочить со скамейки да высказать все, что я думал о судьях? Еще как тянуло полыхнуть! Но рядом были верные помощники и друзья — Ярцев, Тарханов, Павлов, которые не позволяли давать волю эмоциям. Великое спасибо им за это!

На мой взгляд, доля вины в уходе Станковича лежит и на помощниках. Вместо того чтобы сдерживать его, они толпой выскакивали с ним к бровке, еще больше разжигая обстановку. Но с них какой спрос, ведь за все отвечает главный. Вот он и ответил.

Вы думаете, я одинок в своем мнении? Взять Челестини в ЦСКА, которому тоже приходится сталкиваться со «спорным судейством». Но он уже показал, что этим его не сломать, умеет держать удар. А это говорит об уровне профессионализма тренера. Не знаю, останется ли у руля «Спартака» Романов, как и то, кто его сменит, — не мое это дело. Скажу лишь одно: не важно, кто это будет — россиянин или иностранец, но грустная история со Станковичем, о которой кто-то из них непременно узнает, послужит уроком, и они поймут, что многое в работе тренера зависит от помощников.

«Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича 11 ноября. Сербский специалист возглавлял красно-белых с лета 2024 года.

На пост исполняющего обязанности главного тренера команды был назначен Вадим Романов.