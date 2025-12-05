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Романцев — об уходе Станковича: «Доля вины лежит на помощниках»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил, какую роль, по его мнению, сыграли помощники в уходе Деяна Станковича.

— Вы думаете, что Романцев железный и меня не тянуло вскочить со скамейки да высказать все, что я думал о судьях? Еще как тянуло полыхнуть! Но рядом были верные помощники и друзья — Ярцев, Тарханов, Павлов, которые не позволяли давать волю эмоциям. Великое спасибо им за это!

На мой взгляд, доля вины в уходе Станковича лежит и на помощниках. Вместо того чтобы сдерживать его, они толпой выскакивали с ним к бровке, еще больше разжигая обстановку. Но с них какой спрос, ведь за все отвечает главный. Вот он и ответил.

Вы думаете, я одинок в своем мнении? Взять Челестини в ЦСКА, которому тоже приходится сталкиваться со «спорным судейством». Но он уже показал, что этим его не сломать, умеет держать удар. А это говорит об уровне профессионализма тренера. Не знаю, останется ли у руля «Спартака» Романов, как и то, кто его сменит, — не мое это дело. Скажу лишь одно: не важно, кто это будет — россиянин или иностранец, но грустная история со Станковичем, о которой кто-то из них непременно узнает, послужит уроком, и они поймут, что многое в работе тренера зависит от помощников.

«Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича 11 ноября. Сербский специалист возглавлял красно-белых с лета 2024 года.

На пост исполняющего обязанности главного тренера команды был назначен Вадим Романов.

Деян Станкович и&nbsp;Олег Романцев.«Очень неприятно слышать злобные обвинения, брошенные в спину Станковичу». Романцев — о «Спартаке», Карпине и сборной
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Деян Станкович
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ФК Спартак (Москва)
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Акинфеев стал обладателем приза ТАСС «За верность» имени Черенкова в категории «РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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