Акинфеев стал обладателем приза ТАСС «За верность» имени Черенкова в категории «РПЛ»

Агентство ТАСС объявило фамилии обладателей приза «За верность» имени бывшего футболиста «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Приз учрежден агентством при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года.

Приз «За верность» был разделен на основные и специальные номинации. В основные вошли категории «РПЛ», «Первая лига» и «Вторая лига». Победителем в категории «РПЛ» стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, в категории «Первая лига» — Руслан Аюкин («Камаз»), в категории «Вторая лига» — Андрей Пыркин («Череповец»).

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, получавший награду за отсутствовавшего Акинфеева, объяснил неприезд вратаря тем, что тот в настоящее время вместе с командой готовится к гостевому матчу с «Краснодаром».

«Спасибо за такую честь. Прекрасная премия, но мне передадут эту награду. Всем хорошего вечера», — сказал в видеообращении сам вратарь.

Жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент РФС Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Победители в других номинациях:

— приз в категории «За вклад в российский футбол» достался президенту махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиеву.

— в категории «За преданность делу» лучшим признан администратор «Торпедо» Александр Петров, чей трудовой стаж в этом клубе составляет более 50 лет.

— в категории «За выдающиеся достижения в жизни» победил пожарный из села в Мурманской области Янис Шебут, который на свои деньги содержит детские команды девочек и мальчиков, тренирует, возит на соревнования за 200 км. Шебуту награду вручал Михаил Дегтярев.

— лауреатом в категории «Лучший воспитанник» стал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

— в категории «Лучший товарищ по команде» победил вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.