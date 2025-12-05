Борис Игнатьев: «В тактическом плане многие команды РПЛ очень примитивны»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» рассказал, что его разочаровало в РПЛ за первые 17 туров.

— Что разочаровало в первой половине сезона?

— В тактическом плане многие команды РПЛ очень примитивны. Низкие скорости, никакой нацеленности на атаку... Вдобавок игроки после столкновений кучу времени тратят на то, чтобы подняться с газона. Между прочим, в женском футболе — а я и его смотрю — такого нет. Девушки не корчатся, не симулируют — наоборот, вскакивают и бегут дальше. Вот с кого мужикам нужно брать пример!

Непонятен мне и новый тренд — короткий розыгрыш мяча от своих ворот. Рано или поздно все заканчивается обрезом и пропущенным голом. Сколько команд уже обжигалось на этом! Но почему-то продолжают рисковать.