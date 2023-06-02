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Сегодня, 16:00

Романцев: «Открытие сезона — «Ростов». Разочарование — «Торпедо»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о главном открытии и разочаровании сезона среди команд РПЛ.

— Олег Иванович, что в уходящем сезоне стало для вас открытием чемпионата, а что — разочарованием?

— Рискну показаться предвзятым, но меня порадовал «Ростов», который при ограниченном ресурсе состава Карпин сумел сделать крепкой и задиристой командой, до борющейся за серебро. То, как преобразились Комличенко, Уткин, Глебов, Голенков, говорит о грамотной работе тренера, сумевшего помочь им по-новому найти себя в игре. Именно благодаря этому «Ростову» удалось вдохнуть в чемпионат свежую струю остроты и непредсказуемости.

Что касается разочарования, то для меня это «Торпедо». И даже не его последнее место, а какая-то игровая безысходность. Впрочем, чему здесь удивляться, если во главе клуба оказались далекие от футбола люди, которым хозяин доверил вершить его судьбу? Этим же самым объясняется и ранний уход опытного тренера Александра Бородюка, а потом и Андрея Талалаева. А ведь это клуб с победными традициями, великими игроками и тренерами, чьи имена золотом вписаны в историю отечественного футбола. Печально...

Это пример отношения руководителей к давним традициям своих клубов, к их будущему, к болельщикам. Вот почему от «Ростова» ждут дальнейшего движения вперед, футбола, который гонит на стадион. А осиротевшему без ЗИЛа «Торпедо» снова придется начинать с нуля. Зачем? — сказал Романцев.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в РПЛ за тур до конца чемпионата России. «Ростов» с 53 баллами идет на четвертой строчке.

Полностью интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ».

Олег Романцев
Футбол
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
1
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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