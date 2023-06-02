Романцев: «Открытие сезона — «Ростов». Разочарование — «Торпедо»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о главном открытии и разочаровании сезона среди команд РПЛ.

— Олег Иванович, что в уходящем сезоне стало для вас открытием чемпионата, а что — разочарованием?

— Рискну показаться предвзятым, но меня порадовал «Ростов», который при ограниченном ресурсе состава Карпин сумел сделать крепкой и задиристой командой, до борющейся за серебро. То, как преобразились Комличенко, Уткин, Глебов, Голенков, говорит о грамотной работе тренера, сумевшего помочь им по-новому найти себя в игре. Именно благодаря этому «Ростову» удалось вдохнуть в чемпионат свежую струю остроты и непредсказуемости.

Что касается разочарования, то для меня это «Торпедо». И даже не его последнее место, а какая-то игровая безысходность. Впрочем, чему здесь удивляться, если во главе клуба оказались далекие от футбола люди, которым хозяин доверил вершить его судьбу? Этим же самым объясняется и ранний уход опытного тренера Александра Бородюка, а потом и Андрея Талалаева. А ведь это клуб с победными традициями, великими игроками и тренерами, чьи имена золотом вписаны в историю отечественного футбола. Печально...

Это пример отношения руководителей к давним традициям своих клубов, к их будущему, к болельщикам. Вот почему от «Ростова» ждут дальнейшего движения вперед, футбола, который гонит на стадион. А осиротевшему без ЗИЛа «Торпедо» снова придется начинать с нуля. Зачем? — сказал Романцев.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в РПЛ за тур до конца чемпионата России. «Ростов» с 53 баллами идет на четвертой строчке.

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