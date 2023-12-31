Шишкин: «Хочу, чтобы «Спартак» был на высоте, и будет приятно чемпионство «Краснодара»

Бывший защитник «Спартака» и «Краснодара» Роман Шишкин поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Наверное, «Зенит» колошматило в начале чемпионата, никто этого не ожидал. Я лично почувствовал, что в этом сезоне может произойти что-то такое, что «Зенит» не станет чемпионом. «Краснодар» это показывал по игре. С другой стороны, по бюджету и составу «Зенит» стоит на ступеньку выше всех команд, поэтому никакие препятствия не помешают ему идти вперед и становиться чемпионом. Как болельщик я переживаю за свой родной город и команду «Факел», чтобы она не вылетела. И как воспитанник «Спартака» хочу, чтобы красно-белые были на высоте. Учитывая, что я еще играл за «Краснодар», мне будет приятно, если команда станет в этом сезоне чемпионом», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 38 очками. На втором месте расположился «Зенит» (36 очков), на третьем — «Динамо» (32), на четвертом — «Локомотив» (31), на пятом — «Спартак» (30).