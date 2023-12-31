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Валерий Новиков: «Однажды чуть не встретили Новый год в поезде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился новогодней историей из своей жизни.

«Был один интересный случай. Однажды мы перед Новым годом поехали на сборы в Кисловодск. Это было в 1981 году. Обратно самолетом должны были вернуться 30 декабря, но аэропорт закрыли на два дня. Пришлось добираться поездом, а путь составляет в таком случае полтора дня. Билетов сразу на всю команду, разумеется, не было. Нас разбросали по 5-6 человек в плацкартные вагоны в разные поезда. Рано утром 31 декабря попали в Москву, но успели все! Так что теоретически могли встретить Новый год в поезде, но обошлось», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Новиков выступал за ЦСКА с 1978 по 1987 год. В составе армейцев он становился победителем юношеского турнира УЕФА, молодежного чемпионата Европы и Первой лиги СССР.

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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 - : -
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Пари НН – Факел
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