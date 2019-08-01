17:37 | Футбол — РПЛ

Роман Широков: "Слова Хохлова про "тренера Широкова"? Я на другую профессию учился"

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Бывший полузащитник "Спартака" и экс-спортивный директор "Динамо" Роман Широков в интервью "СЭ" рассказал о предстоящем дерби 4-го тура чемпионата России. 

– Как восприняли фразу Хохлова в недавнем интервью: "Пусть Роман (Широков – Прим. "СЭ") потренирует. Думаю, у него это должно очень хорошо получиться, такой специалист не должен остаться без работы. Потренирует, поруководит – а потом и сравним результаты"?

– Я спокойно отношусь к любым словам. Тем более к словам этого главного тренера…

– То есть, не задели?

– А чем они могли меня задеть? Каждый занимается своим делом. Я на другую профессию учился, он – на тренера. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Широков

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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