Роман Широков: "Слова Хохлова про "тренера Широкова"? Я на другую профессию учился"

Бывший полузащитник "Спартака" и экс-спортивный директор "Динамо" Роман Широков в интервью "СЭ" рассказал о предстоящем дерби 4-го тура чемпионата России.

– Как восприняли фразу Хохлова в недавнем интервью: "Пусть Роман (Широков – Прим. "СЭ") потренирует. Думаю, у него это должно очень хорошо получиться, такой специалист не должен остаться без работы. Потренирует, поруководит – а потом и сравним результаты"?

– Я спокойно отношусь к любым словам. Тем более к словам этого главного тренера…

– То есть, не задели?

– А чем они могли меня задеть? Каждый занимается своим делом. Я на другую профессию учился, он – на тренера. (Виталий Айрапетов)

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