Роман Бабаев: «В апреле игроки ЦСКА получат 40 процентов зарплаты»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о временном сокращении зарплат и о том, какие убытки клуб может понести, если сезон не будет доигран.

— Мы достигли соглашения с футболистами о временном (подчеркиваю — временном) сокращении зарплат. Очень признательны и благодарны игрокам, которые в этой тяжелой ситуации не остались безучастными. Я абсолютно убежден, что в кризисные моменты каждый должен чем-то пожертвовать, чтобы преодолеть трудности с наименьшими потерями. Мы довольно быстро нашли компромисс. Вопрос решен.

— Насколько будет сокращена зарплата?

— Игроки получат 50 процентов зарплаты за март. 40 процентов они получат за апрель. Понятно, что это самый тяжелый месяц, когда ничего не происходит, абсолютное затишье. И 70 процентов, когда возобновятся тренировки. Как только возобновится сезон или начнется новый (я надеюсь на первый сценарий), то мы возвращаемся к полной зарплате, к 100 процентам. (Виталий Айрапетов)