Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о потерях клуба во время пандемии корнавируса.

— Понятно, что пандемия коронавируса коснулось всех отраслей, — приводит слова Бабаева ТАСС. — Спорт, наверное, пострадал чуть больше, потому что он очень зависим. Тенденция ухода спонсоров наметилась, в том числе и у больших клубов. И нас это коснулось, к сожалению. Но здесь все объективно, мы понимаем, что у коллег сейчас серьезные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт.

Поэтому мы ищем другие пути. Да, на какое-то время придется затянуть поясок, но ничего страшного в этом нет. Тем более, что ЦСКА регулярно сталкивается с теми или иными сложностями, мы привыкли их преодолевать.