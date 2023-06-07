«Родина» — «Пари НН»: гости ведут по итогам первого тайма

«Пари НН» ведет в счете после первого тайма первого стыкового матча с «Родиной» за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24 — 1:0.

Единственный гол на 11-й минуте забил Эдгар Севикян.

В концовке первой половины Артур Нигматуллин совершил сэйв, отбив удар Уэсли в упор.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.