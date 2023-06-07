Евсеев прокомментировал победу в первом стыковом матче над «Енисеем»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о победе над «Енисеем» (1:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Боевая игра. Многим командам сложно играть в манеже, поэтому мы подготовились. Главная задача была восстановиться. Как мы видим по игре, мы это сделали. У нас были моменты, когда могли и раньше забивать. Довольствуемся на сегодняшний момент одним голом. Еще ничего не решено, еще есть вторая игра. Главное — восстановиться и быть во всеоружии в Воронеже», — сказал Евсеев на послематчевой пресс-конференции.

Ответный матч пройдет в Воронеже 10 июня. Начало — в 17.30 мск.