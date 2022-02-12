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Кураньи: «Я в восторге от того, как Шварц ведет «Динамо» к успеху. Он доверяет молодым игрокам и ставит атакующий футбол»

Кураньи оценил работу Шварца на посту главного тренера «Динамо»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о работе Сандро Шварца на посту главного тренера московской команды.

«Мне нравится Сандро, — приводит слова Кураньи официальный сайт московского клуба. — И как человек, и как тренер. Я в восторге от того, как Шварц ведет «Динамо» к успеху. Он доверяет молодым игрокам и ставит атакующий футбол. Крупные немецкие газеты регулярно пишут о нем и его успехах. Отдельно много говорилось о том, что его трижды признавали лучшим тренером месяца в РПЛ».

Экс-нападающий ответил на вопрос о том, в чем секрет успеха тренера.

«Секрет успеха Шварца в «Динамо» в мужестве! Поверьте, нужно большое мужество, чтобы доверять молодым игрокам в ответственных матчах, не бояться делать на них ставку. Мне кажется это здорово, что оно было вознаграждено такой отдачей — результатами команды и прогрессом молодежи. Крайне важно, чтобы у Сандро была поддержка со стороны клуба. И она у Сандро есть, что позволяет ему спокойно делать свою работу и двигаться вперед шаг за шагом», — сказал он.

Кураньи играл за московскую команду с 2010 по 2015 год. На его счету 50 голов в 123 матчах за динамовцев.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.

Источник: https://fcdm.ru/news/kevin-kurani-nadeyus-smozem-vmeste-otprazdnovat-vysokoe-mesto-dynamo-po-okoncanii-sezona

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19%

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18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
Кевин Кураньи
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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