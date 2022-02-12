Кураньи: «Я в восторге от того, как Шварц ведет «Динамо» к успеху. Он доверяет молодым игрокам и ставит атакующий футбол»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о работе Сандро Шварца на посту главного тренера московской команды.

«Мне нравится Сандро, — приводит слова Кураньи официальный сайт московского клуба. — И как человек, и как тренер. Я в восторге от того, как Шварц ведет «Динамо» к успеху. Он доверяет молодым игрокам и ставит атакующий футбол. Крупные немецкие газеты регулярно пишут о нем и его успехах. Отдельно много говорилось о том, что его трижды признавали лучшим тренером месяца в РПЛ».

Экс-нападающий ответил на вопрос о том, в чем секрет успеха тренера.

«Секрет успеха Шварца в «Динамо» в мужестве! Поверьте, нужно большое мужество, чтобы доверять молодым игрокам в ответственных матчах, не бояться делать на них ставку. Мне кажется это здорово, что оно было вознаграждено такой отдачей — результатами команды и прогрессом молодежи. Крайне важно, чтобы у Сандро была поддержка со стороны клуба. И она у Сандро есть, что позволяет ему спокойно делать свою работу и двигаться вперед шаг за шагом», — сказал он.

Кураньи играл за московскую команду с 2010 по 2015 год. На его счету 50 голов в 123 матчах за динамовцев.