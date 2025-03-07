«Пари НН» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ

«Пари НН» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России-2024/25.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Карич, Кастильо, Калинский, Эктов, Тичич, Грулев, Кокшаров, Боселли.

Запасные: Лукьянов, Гоцук, Александров, Крашевский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Царукян, Весино.

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Коста, Гонсалес, Черников, Кривцов, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

Запасные: Дюпин, Петров, Ларионов, Газинский, Козлов, Кастаньо, Смолов, Мозес.

Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 18.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.