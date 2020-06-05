РФС и ряд клубов РПЛ закупили лаборатории для тестов на коронавирус

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что союз и некоторые клубы РПЛ закупили мини-лаборатории для тестирования на коронавирусную инфекцию.

— В РФС мы закупили для тестирования сотрудников, также это делают некоторые клубы РПЛ, отечественные мини-лаборатории, которые позволяют в течение часа провести полную диагностику команды, — заявил Дюков на итоговом заседании коллегии министерства спорта РФ. - Применение этих лабораторий позволяют сделать абсолютно чистыми территорию базы команд. Исходя из своего опыта, хотел бы порекомендовать эти мини-лаборатории другим федерациям.