РФС и ряд клубов РПЛ закупили лаборатории для тестов на коронавирус
12:22
Президент РФС Александр Дюков рассказал, что союз и некоторые клубы РПЛ закупили мини-лаборатории для тестирования на коронавирусную инфекцию.
— В РФС мы закупили для тестирования сотрудников, также это делают некоторые клубы РПЛ, отечественные мини-лаборатории, которые позволяют в течение часа провести полную диагностику команды, — заявил Дюков на итоговом заседании коллегии министерства спорта РФ. - Применение этих лабораторий позволяют сделать абсолютно чистыми территорию базы команд. Исходя из своего опыта, хотел бы порекомендовать эти мини-лаборатории другим федерациям.
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