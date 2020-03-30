Режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреля

Власти Москвы ввели режим самоизоляции до 14 апреля из-за пандемии коронавируса, информирует оперштаб.

Ранее срок изоляции в Москве был введен до 5 апреля. До конца недели в России объявлена нерабочая неделя.

На данный момент чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля. При этом некоторые клубы продлили карантин. Так, ЦСКА и «Урал» оставили футболистов на самоизоляции до конца апреля. Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил: обсуждается вопрос, чтобы отпустить игроков до 1 мая.

Обновление: информация о дате 14 апреля была удалена из сообщения оперштаба.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.