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«Решение зависит от государства». Евсеев — о возобновлении РПЛ

14:34
Вадим Евсеев. Фото Валерий Шахов.
Вадим Евсеев. Фото Валерий Шахов.
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью Игорю Рабинеру на Youtube- канале «СЭ» заявил, что возобновление РПЛ будет зависеть от государства.

— Насколько я знаю, обстановка меняется, — сказал Евсеев. — Руководители собираются 15 мая. Все больше зависит от нашего государства. Если оно скажет, что будет еще карантин, то мы же не будем играть. Надо ждать. Если дадут добро, то планы есть. Дождемся 15 мая. Какие-то сдвиги должны быть в лучшую сторону.

УЕФА предлагает доиграть, чтобы было понятно, как начинать еврокубки. Мы от этого и отталкиваемся. (Игорь Рабинер)

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