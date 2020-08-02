РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Реакция Тедеско на переход Кокорина в «Спартак»

12:48
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Новичок «Спартака» Александр Кокорин рассказал о том, как главный тренер красно-белых Доменико Тедеско отреагировал на его переход.

— Пообщался, — сказал в интервью пресс-службе «Спартака» Кокорин. —  Он поздравил. Тренер сказал, что тоже рад, что все так быстро закончилось. У меня есть время подготовиться. «Ты все знаешь, давно играешь, не молодой парень. Рад тебя видеть. Пойдем заниматься», — сказал мне Тедеско.

Ранее «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным по схеме «3+1».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=N1ge1fSq6AE

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: Кокорин и «Спартак»




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир