Реакция Тедеско на переход Кокорина в «Спартак»
12:48
Новичок «Спартака» Александр Кокорин рассказал о том, как главный тренер красно-белых Доменико Тедеско отреагировал на его переход.
— Пообщался, — сказал в интервью пресс-службе «Спартака» Кокорин. — Он поздравил. Тренер сказал, что тоже рад, что все так быстро закончилось. У меня есть время подготовиться. «Ты все знаешь, давно играешь, не молодой парень. Рад тебя видеть. Пойдем заниматься», — сказал мне Тедеско.
Ранее «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным по схеме «3+1».
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