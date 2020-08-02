Реакция Тедеско на переход Кокорина в «Спартак»

Новичок «Спартака» Александр Кокорин рассказал о том, как главный тренер красно-белых Доменико Тедеско отреагировал на его переход.

— Пообщался, — сказал в интервью пресс-службе «Спартака» Кокорин. — Он поздравил. Тренер сказал, что тоже рад, что все так быстро закончилось. У меня есть время подготовиться. «Ты все знаешь, давно играешь, не молодой парень. Рад тебя видеть. Пойдем заниматься», — сказал мне Тедеско.

Ранее «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным по схеме «3+1».