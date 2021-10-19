Ральф Рангник: «В «Локомотиве» не было отдела скаутинга. Я не мог в это поверить»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник рассказал о создании отдела скаутинга в московском клубе.

«Что я увидел на первом этапе? Не было отдела скаутинга. Я просто не мог в это поверить. Томас Цорн внес изменение в это. Он моя правая рука, помогает мне во всем. Мы с ним решили, что необходимо создать отдел скаутинга. До сих пор все полагались на предложения советников. Вместе с Меркелем и Цорном мы создали этот отдел. Мы нашли шесть человек, которые подходят нам, — Марадишвили, Тикнизян и четыре иностранца. Все согласовали с Плутником. Нам важно искать молодых талантливых игроков, чтобы повышать стоимость команды. Мы так и действовали в «Хоффенхайне» и других командах.

Сейчас очень сложно убедить игрока продолжать карьеру в России, ибо страна не находится в футбольном топе. Нам нужно разговаривать с игроками и убеждать их. Так и будет. Мы должны им доказывать, что они регулярно будут играть», — рассказал Рангник.

63-летний Рангник был назначен на свою должность в «Локомотиве» в июле 2021 года. Железнодорожники занимают 5-е место в турнирной таблице.