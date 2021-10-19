Рангник рассказал, как согласился работать в «Локомотиве»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник на пресс-конференции сообщил, что начал вести переговоры с российским клубом о возможной работе в конце февраля 2021-го.

— Что привлекло вас в «Локомотиве»? Почему вы согласились?

— Контакт с «Локомотивом» возник в конце февраля. Ко мне обратился Александр Плутник. Меня попросили вместе с моим аналитиком провести спортивный аудит, который мы закончили в начале апреля. Во время этого визита в Россию были еще беседы. В июле я стал самостоятельным — пошли переговоры с Леонченко и Плутником. Моя задача — развивать клуб в соответствии со стратегией. Осуществлять трансферы, повышать стоимость игроков. Например, в раннем возрасте покупать молодых игроков.

С 1 июля я начал вникать в работу. В Австрии мы были на тренировочном лагере, где познакомился с командой. Из 4-х недель я половину нахожусь в Москве — знакомлюсь с логистикой для проведения спортивной подготовки.