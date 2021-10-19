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Рангник рассказал, почему Гисдоль стал главным тренером «Локомотива»

12:53
Маркус Гисдоль. Фото Reuters
Маркус Гисдоль. Фото Reuters
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Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник рассказал о решении назначить Маркуса Гисдоля на пост главного тренера команды.

«Когда руководство приняло решение о смене тренера, то в течение недели нужно было найти специалиста, который имеет опыт работы с молодежью. У нас не было 15 тренеров, а лишь небольшой шорт-лист. Я знаю Маркуса с 2007 года. Мы сотрудничали с ним в «Хоффенхайме» и «Шальке 04». Я встретился с Маркусом. Мы договорились, что он будет главным тренером через три дня после отставки Николича».

5 октября «Локомотив» объявил об увольнении Николича. 42-летний серб возглавлял команду с июня 2020 года. Вместо него на пост главного тренера назначен немецкий специалист Маркус Гисдоль. Для него встреча с «Рубином» станет дебютной.

«Локомотив» занимает пятое место с 18 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 11 туров.

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