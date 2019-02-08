Пяткой в девятку. Потрясающий гол Дзагоева на тренировке ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев забил красивый гол на одной из тренировок армейцев на сборе в Испании. 28-летний форвард после передачи с правого фланга пяткой отправил мяч в левый верхний угол ворот.

В текущем сезоне Дзагоев провел 11 матчей за ЦСКА и отметился 1 голевой передачей. Армейцы занимают третье место в премьер-лиге, имея в активе 30 очков после 17 туров.

Все о чемпионате России - здесь