Пяткой в девятку. Потрясающий гол Дзагоева на тренировке ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев забил красивый гол на одной из тренировок армейцев на сборе в Испании. 28-летний форвард после передачи с правого фланга пяткой отправил мяч в левый верхний угол ворот.
Дзага и его чудо-гол на тренировке 😎 #Кампоамор2019 pic.twitter.com/jk2xO6WObW– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 февраля 2019 г.
В текущем сезоне Дзагоев провел 11 матчей за ЦСКА и отметился 1 голевой передачей. Армейцы занимают третье место в премьер-лиге, имея в активе 30 очков после 17 туров.
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