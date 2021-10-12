Моуринью поздравил Симоняна с 95-летием
12 октября, 17:35
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поздравил Никиту Симоняна с 95-летием. Сегодня, 12 октября, легендарный советский футболист празднует день рождения.
«Привет, дорогой Никита! Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю тебя, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год я запишу еще одно видеопоздравление для тебя, но уже с 96-летием», — сказал Моуринью в видео, опубликованном в Twitter сборной России.
Симонян большую часть своей футбольной карьеры провел в московском «Спартаке». За команду он выступал с 1949 по 1959 год.
С 1960 по 1972 год возглавлял «Спартак». Специалист также был главным тренером сборной СССР (1977-1979).
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