Моуринью поздравил Симоняна с 95-летием

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поздравил Никиту Симоняна с 95-летием. Сегодня, 12 октября, легендарный советский футболист празднует день рождения.

«Привет, дорогой Никита! Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю тебя, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год я запишу еще одно видеопоздравление для тебя, но уже с 96-летием», — сказал Моуринью в видео, опубликованном в Twitter сборной России.

Симонян большую часть своей футбольной карьеры провел в московском «Спартаке». За команду он выступал с 1949 по 1959 год.

С 1960 по 1972 год возглавлял «Спартак». Специалист также был главным тренером сборной СССР (1977-1979).