Президент «Урала» Григорий Иванов в очередной раз подчеркнул, что наиболее оптимальный вариант — досрочно завершить сезон.

— Вы не раз говорили, что чемпионат нужно досрочно завершить. А сегодня в СМИ появляется ваша цитата: «Мы согласны на все лишь бы доиграть сезон». Несколько по-другому взглянули на ситуацию?

— Да нет же! Я от своих слов не отказываюсь. Мне позвонили журналисты, я им ответил: «Если РФС и РПЛ примут решение доиграть сезон, то мы, конечно, подчинимся. Не будем противиться». Но ключевое слово в этом предложении «если». Понимаете?

— Значит, своей точки зрения не поменяли?

— Нет. Я за то, чтобы уже прекратить чемпионат. Это моя позиция. Но если РФС решит продолжить, то мы не откажемся.

— Как относитесь к идее доиграть чемпионат без зрителей?

— В Европе такой вариант рассматривают. Мы, наверное, не исключение. Но нужна же какая-то ясность. Когда возобновлять? Когда начинать следующий чемпионат? Мы же ничего не успеем.

— Вы общаетесь с лигой, с коллегами из других клубов. Когда сезон примерно может возобновиться?

— Не знаю... Не позже конца июня. Иначе ничего не успеем.

— А если в июле?

— Нет, не успеем... Ну как? Когда следующий сезон начинать?

— Легионеры «Урала» вернутся 1 мая?

— Не факт. Могут и попозже. (Виталий Айрапетов)