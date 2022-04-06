Президент «Урала» Иванов считает, что не нарушил этических норм после матча против ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость о том, что комитет по этике РФС рассмотрит его высказывания в адрес судей.

В конце матча 23-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Урал» (2:2) главный судья встречи Игорь Панин не стал назначать пенальти в ворота московской команды после просмотра повтора эпизода с возможным нарушением правил со стороны игрока армейцев Егора Ушакова. После игры Иванов раскритиковал работу арбитров и назвал судей «козлами».

«Я ничего не нарушил, для чего я должен присутствовать на заседании комитета? Хотят меня обсуждать, пускай обсуждают. Пускай лучше РФС с судьями разбирается», — приводит ТАСС слова Иванова.

Ранее председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что комитет рассмотрит высказывания Иванова 15 апреля.