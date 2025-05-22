Каррера не считает, что сезон «Спартака» можно будет назвать успешным в случае попадания в тройку в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился с «СЭ» мнением о результатах красно-белых в текущем сезоне РПЛ.

«Если «Спартак» займет третье место, я не буду считать этот сезон успешным. Для меня успех — это когда ты побеждаешь и пишешь историю!» — сказал Каррера «СЭ».

После 29 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» с 54 очками занимает пятое место в таблице РПЛ.

В FONBET Кубке России «Спартак» дошел до финала Пути регионов, в котором уступил «Ростову» (1:2).