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Председатель совета директоров «Динамо» отметил качество работы Сандро Шварца

18:20
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Председатель совета директоров футбольного клуба «Динамо» Юрий Соловьев отметил качество работы главного тренера команды Сандро Шварца, продлившего контракт с клубом.

«Сандро с нами чуть больше года, и, думаю, ни у кого не вызывает сомнений качество его работы. Команда сегодня борется за высокие места в РПЛ и показывает привлекательный, атакующий футбол. Но важны, на мой взгляд, не только текущие результаты. Сандро и Желько сформировали совместными усилиями нынешний состав и создали отличный микроклимат внутри коллектива. Позитивная, доверительная атмосфера в команде имеет огромное значение.

При этом, мне кажется, Сандро прекрасно понимает, что «Динамо» пока еще лишь в начале пути и предстоит очень многое сделать, чтобы клуб закрепился на лидирующих позициях в России на постоянной основе и успешно возобновил свои выступления на европейской арене. Сейчас мы вместе создаем необходимые предпосылки для больших побед. И я искренне рад, что наше сотрудничество продолжится. Желаю Сандро и всему тренерскому штабу новых успехов», — приводит слова Соловьева сайт бело-голубых.

Дополнительная информация:

https://fcdm.ru/news/yurii-solovyov-iskrenne-rad-cto-nase-sotrudnicestvo-s-sandro-prodolzitsya

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Иван Шитик все материалы автора

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