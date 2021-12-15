Председатель совета директоров «Динамо» отметил качество работы Сандро Шварца

Председатель совета директоров футбольного клуба «Динамо» Юрий Соловьев отметил качество работы главного тренера команды Сандро Шварца, продлившего контракт с клубом.

«Сандро с нами чуть больше года, и, думаю, ни у кого не вызывает сомнений качество его работы. Команда сегодня борется за высокие места в РПЛ и показывает привлекательный, атакующий футбол. Но важны, на мой взгляд, не только текущие результаты. Сандро и Желько сформировали совместными усилиями нынешний состав и создали отличный микроклимат внутри коллектива. Позитивная, доверительная атмосфера в команде имеет огромное значение.

При этом, мне кажется, Сандро прекрасно понимает, что «Динамо» пока еще лишь в начале пути и предстоит очень многое сделать, чтобы клуб закрепился на лидирующих позициях в России на постоянной основе и успешно возобновил свои выступления на европейской арене. Сейчас мы вместе создаем необходимые предпосылки для больших побед. И я искренне рад, что наше сотрудничество продолжится. Желаю Сандро и всему тренерскому штабу новых успехов», — приводит слова Соловьева сайт бело-голубых.