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Гендиректор «Динамо»: «За время работы Бувача и Шварца нам удалось создать коллектив единомышленников»

18:23
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контрактов с главным тренером команды Сандро Шварцем и заместителем генерального директора по спорту Желько Бувачем.

«Прежде всего хочу поздравить клуб, всех наших болельщиков, и, конечно же, Сандро и Желько с продлением контрактов. За время, что они работают с командой, нам удалось создать коллектив единомышленников, который способен решать серьезные задачи.

Сейчас у нас у всех в «Динамо» позитивный настрой и вера в то, что нынешний прогресс не разовое стечение обстоятельств, а системное движение к регулярным успехам и победам.

Главный тренер и спортивный директор в этом процессе играют исключительно важную роль. Мы вместе обсуждаем самые разные вопросы и решения. И я вижу, что их искренне волнует и заботит всё, что связано с клубом. Не только с первой командой, но и с академией, инфраструктурой, коммерческой работой, коммуникациями. Сандро и Желько искренне переживают за общий результат и за развитие «Динамо». Конечно, это импонирует.

Со своей стороны, мы не сомневались в необходимости продления контрактов. Переговоры прошли легко и завершились быстро. На паузу перед зимними сборами уходим в хорошем настроении и с большим желанием успешно провести вторую часть сезона», — приводит слова Пивоварова сайт «Динамо».

Немецкий специалист возглавил бело-голубых в октябре 2020 года. Под его руководством динамовцы на данный момент провели 41 матч, в которых одержали 24 победы (59%).

Дополнительная информация:

https://fcdm.ru/news/pavel-pivovarov-za-vremya-raboty-zelko-i-sandro-nam-udalos-sozdat-kollektiv-edinomyslennikov

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Иван Шитик все материалы автора

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