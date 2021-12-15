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Дюков прокомментировал слова Слуцкого про договорной матч в 2009 году

18:20
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о договорном матче между «Крыльями Советов» и «Тереком» (переименован в «Ахмат») в 2009 году.

«Срок давности дисциплинарных решений по регламенту — 10 лет. Но нам нужно обсудить, имеет ли смысл проводить какое-то расследование без санкций. Я с удовольствием посмотрел интервью Собчак со Слуцким. Он затем сказал, что сейчас договорных матчей в РПЛ нет. Так что этот случай можно рассматривать как некий рудимент. Но мы обсудим», — сказал Дюков.

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Сергей Федоров все материалы автора

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