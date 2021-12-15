Дюков прокомментировал слова Слуцкого про договорной матч в 2009 году

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о договорном матче между «Крыльями Советов» и «Тереком» (переименован в «Ахмат») в 2009 году.

«Срок давности дисциплинарных решений по регламенту — 10 лет. Но нам нужно обсудить, имеет ли смысл проводить какое-то расследование без санкций. Я с удовольствием посмотрел интервью Собчак со Слуцким. Он затем сказал, что сейчас договорных матчей в РПЛ нет. Так что этот случай можно рассматривать как некий рудимент. Но мы обсудим», — сказал Дюков.