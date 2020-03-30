Попович подстриг Хади на базе «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович подстриг на тренировочной базе клуба хавбека Саффа Хади, сообщает Instagram клуба.

Новый стиль Хади. Стрижка — Денис Попович, очки — Мехди Зеффан, — говорится в сообщении. — Если что, мы серьезно: Сафу на базе подстриг Денис, а очки одолжил Мехди.