Попович подстриг Хади на базе «Крыльев Советов»
18:52
Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович подстриг на тренировочной базе клуба хавбека Саффа Хади, сообщает Instagram клуба.
Новый стиль Хади. Стрижка — Денис Попович, очки — Мехди Зеффан, — говорится в сообщении. — Если что, мы серьезно: Сафу на базе подстриг Денис, а очки одолжил Мехди.
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