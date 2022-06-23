Тихонов назвал переход Зиньковского хорошим приобретением для «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года.

«Поздравляю. Я очень рад за «Спартак». Мне нравится Зиньковский как футболист. Это хорошее приобретение. Зиньковский — хороший игрок», — сказал Тихонов «СЭ».

По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач. Также на его счету четыре гола.

Зиньковский выступал за самарский клуб с января 2019 года после перехода из «Чертаново».