Тихонов назвал переход Зиньковского хорошим приобретением для «Спартака»
Бывший нападающий «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.
Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года.
«Поздравляю. Я очень рад за «Спартак». Мне нравится Зиньковский как футболист. Это хорошее приобретение. Зиньковский — хороший игрок», — сказал Тихонов «СЭ».
По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач. Также на его счету четыре гола.
Зиньковский выступал за самарский клуб с января 2019 года после перехода из «Чертаново».
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