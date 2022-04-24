Соколов: «В «Крыльях» все сильно удивились решениям судьи»

Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов в интервью «РБ Спорт» поделился впечатлениями от матча 26-го тура «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

По ходу встречи арбитр удалил двоих футболистов «Крыльев Советов» и назначил пенальти в ворота самарцев. В результате клуб подаст протест на судейство.

— Как скамейка запасных отреагировала на решение арбитра назначить пенальти в ваши ворота? — вопрос Соколову.

— Думали, что поставит штрафной до этого момента, когда на Якубе сфолили. Сильно удивились решению судьи.

— Тяжело играть против бывшей команды?

— Выходить было сложновато. Особенно, играя в меньшинстве на два игрока. Я старался работать по максимуму, чтобы сделать счет в нашу пользу. Тяжело играть, когда ты в таком меньшинстве. Сложно проводить атаки, да и открываешь зоны, давая сопернику возможность забить.

По итогам матча «Крылья Советов» с 38 очками сохраняют за собой седьмую строчку. «Химки» остаются на 13-м месте, имея в своем активе 28 баллов.