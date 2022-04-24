Гладилин о судействе в матче с «Ростовом»: «Какая цель опускать «Спартак»?»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о судействе в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).

«Я лично ничего не видел. Показывали видеоповторы, все моменты, которые были, — два пенальти, и оба раза было нарушение, — цитирует Гладилина Газета.Ru.- Но, может, второй пенальти можно [было не ставить], там на линии штрафной было, но нарушение было, спорный момент именно по мячу. А так Жиго нанес удар по ноге игроку, который был в штрафной площади, это же показал видеоповтор. Здесь надо спокойно это разобрать, а эмоции после игры, они, как правило, неправильные.

Я не увидел предвзятости Мешкова. Если по второму пенальти, который был поставлен при счете 2:2, можно было поставить штрафной удар, поскольку мяч был на линии, но судья поступил вот так, он с буквой закона. Но это уже вопрос для экспертов, нужно смотреть внимательно, где мяч был, а где корпус. На грани. Все, это единственный момент".

Он отметил, что арбитрам встречи не было никакого смысла подсуживать какой-либо из команд, а также рассказал, за что борются красно-белые в этом сезоне.

«Хочу добавить одно — какая цель опускать «Спартак»? На десятом он сейчас месте, мог бы передвинуться на восьмое. Что «Ростов», что «Спартак» находятся в одинаковой ситуации, выше седьмого места они не поднимутся даже при большом желании. И ниже десятого не опустятся. Здесь нет перспективы, что они борются за какие-то призовые места. Если бы от матча что-то зависело, но нет, тут чистый престиж команд и спортивный интерес», — подчеркнул Гладилин.