«Динамо» — «Урал»: Агаларов открыл счет с пенальти

Махачкалинское «Динамо» вышло вперед в VK Видео переходном матче с «Уралом» — 1:0.

На 39-й минуте счет с пенальти открыл Гамид Агаларов.

Игра проходит на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Первый переходной матч команд состоялся 20 мая в Екатеринбурге и завершился победой гостей со счетом 1:0.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного переходного матча.