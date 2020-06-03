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Погребняка выписали из больницы. У него был коронавирус

11:05
Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Форвард «Урала» Павел Погребняк был выписан из больницы. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов. Ранее футболист сдал положительный тест на коронавирус.

«Пашу вчера должны были выписать из больницы, его выписали, — цитируют Иванова «РИА Новости». — Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные».

36-летний Павел Погребняк в текущем сезоне провел 14 матчей за «Урал» и забил четыре мяча.

Дополнительная информация:

https://t.me/sportrian/3506

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