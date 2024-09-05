Пиняев о повышенном внимании СМИ: «У Батракова светлая голова, он сам все знает»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» высказался о повышенном внимании к Вадиму Ракову и Алексею Батракову.

— Ты проходил через ситуацию, в которой сейчас оказались Батраков и Раков, — авансы, похвала, внимание. Общался ли ты с ними на эту тему?

— Конечно, разговариваем. Не буду лезть с навязчивыми советами, но, если потребуется, всегда готов обсудить. Пока я вижу, что у Леши (Батракова) светлая голова, он сам все знает. Также есть в команде и более опытные ребята, которые могут ему подсказать. Я больше общаюсь с Вадимом (Раковым), так как мы коллеги по амплуа. У него могут быть хорошие моменты, плохие — я проходил через это. Ошибки у всех одни и те же на нашей позиции. Стараюсь подсказать Вадиму, направить. Ошибки полезнее, чем хорошие действия, ведь на них мы учимся и взрослеем. У Вадима и Леши большое будущее. Надеюсь, что они сделают все возможное, чтобы быть максимально успешными футболистами.

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