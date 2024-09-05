Белоус о трансферах «Локомотива»: «Есть смысл подождать до зимнего окна»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил необходимость в усилении команды.

«Локомотиву» не нужно кого-то срочно брать в команду. Да, усиления всегда всем нужны, но надо посмотреть. Думаю, есть смысл подождать до зимнего окна, тогда уже есть смысл кого-то приобретать. Надо еще понимать, что «Локомотиву» не стоит брать абы кого, потому что клуб стоит на пути оптимизации бюджета. Этим составом, без усилений, команда способна доиграть до зимы, находясь на высоких позициях", — цитирует Белоуса Legalbet.

После 7 туров «Локомотив» с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.