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Сегодня, 11:15

Пиняев: «Когда начинаешь рефлексировать, понимаешь — лишнее давление только мешает»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к вниманию СМИ.

— Как ты проходил через повышенное внимание, авансы и навешивание ярлыков?

Важно держать голову холодной. И понимать, что эти ярлыки ты вешаешь не сам на себя - этим занимаются другие люди. Нужно абстрагироваться от лишнего давления. Для чего оно? Ты сам знаешь, где ты сыграл хорошо, а где плохо. У нас, как и везде, если провел пару хороших матчей, тебя будут восхвалять. Но если один неудачный - тут же принизят. К этому нужно спокойно относиться. Когда начинаешь рефлексировать, то понимаешь, что лишнее давление только мешает.

— Читаешь ли что-то о себе в СМИ?

Стараюсь абстрагироваться в последнее время. Если попадается что-то совсем яркое — мне присылают. В последнее время СМИ стали спокойнее ко мне относиться, потому что у нас есть более молодые ребята, на них сместился фокус внимания.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел за красно-зеленых восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Полностью интервью с Сергеем Пиняевым читайте на сайте «СЭ».

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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Рубин – Кр. Советов
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Оренбург – Локомотив
 - : -
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