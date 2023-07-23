Петржела назвал катастрофой отказ Вендела возвращаться в Россию

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» информацию журналиста Вене Касагранде, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел отказался возвращаться в Россию и отправил на переговоры своего агента.

«Это катастрофа. Типичное поведение таких людей. Бразильские ребята будут уходить из «Зенита». В клубе они получали прекрасные деньги. Но им этого не хватает. Они хотят принимать участие в Кубке Либертадорес. С этим ничего не сделать», — сказал Петржел «СЭ».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что футболист возвращается в расположение клуба.

20 июля Касагранде объяснил, почему Вендел хочет перейти именно во «Фламенго».

В прошлом году полузащитник продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.