Петрушин — о «Динамо»: «Сразу десять молодых игроков на поле — в какой еще команде такое возможно?»

Бывший футболист «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«В матче с «Локомотивом» динамовцы удивили и стартовым составом, и тем, как смело команда действовала с учетом всех потерь. Сразу десять молодых футболистов побывали на поле — в какой еще команде РПЛ такое возможно? Их молодецкий задор и жажда борьбы стали важными факторами победы. Понятно, что без ошибок не обошлось, но все равно было очень приятно следить и болеть за такую команду. Уверен, что благодаря динамовской академии и эндаумент-фонду «Динамо» новых юных звезд будет с каждым годом только прибавляться», — сказал Петрушин «СЭ».

В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее в кубке сыграет дома с «Ростовом».