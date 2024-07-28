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Сегодня, 18:15

Петрушин — о «Динамо»: «Сразу десять молодых игроков на поле — в какой еще команде такое возможно?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«В матче с «Локомотивом» динамовцы удивили и стартовым составом, и тем, как смело команда действовала с учетом всех потерь. Сразу десять молодых футболистов побывали на поле — в какой еще команде РПЛ такое возможно? Их молодецкий задор и жажда борьбы стали важными факторами победы. Понятно, что без ошибок не обошлось, но все равно было очень приятно следить и болеть за такую команду. Уверен, что благодаря динамовской академии и эндаумент-фонду «Динамо» новых юных звезд будет с каждым годом только прибавляться», — сказал Петрушин «СЭ».

В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее в кубке сыграет дома с «Ростовом».

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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0
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Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
11
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
13
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 1 : 3
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 0 : 0
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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