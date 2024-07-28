Вера — о пенальти в ворота «Химок»: «Ошибся ли Казарцев? Я не видел, выкладывался на поле»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера ответил на вопрос «СЭ» о решениях арбитра матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1) Василия Казарцева.

«Не говорю много об арбитрах. Это не наша забота. Они могут совершать ошибки, равно как и мы на поле. Ошибался он или нет, я не знаю. Не видел, я выкладывался на поле», — сказал Вера «СЭ».

На 45+9-й минуте после фола на форварде красно-белых Манфреде Угальде был назначен 11-метровый, который не смог реализовать Тео Бонгонда. Главный арбитр Василий Казарцев указал на точку после подсказки ВАР Алексея Сухого и просмотра видео.

Александр Абустин