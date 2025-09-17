Сычев считает, что ужесточение лимита на легионеров должно быть коллегиальным решением

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев ответил «СЭ» на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Посмотрим на дорожную карту, как это будет. Со стороны выглядит логично, что должны играть русские. Но как будет на самом деле... Считаю, правильно посоветоваться с клубами, чтобы это было коллегиальное решение. Конечно, хочется, чтобы в основном играли русские ребята. Но их тогда надо растить и чтобы академии давали именно качественных футболистов», — сказал Сычев «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.