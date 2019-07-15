Болельщики "Ростова" написали письмо в РПЛ из-за позднего начала матчей

На официальном сайте "Ростова" опубликовано письмо группы болельщиков желто-синих, которые обратились к руководству лиги в лице президента РПЛ Сергея Прядкина по вопросу позднего начала матчей.

Главный тренер дончан Валерий Карпин на пресс-конференции после встречи 1-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:1) обрушился с критикой на лигу после вопроса о времени матча. Игра началась в 21.30 по Москве.

"Уважаемый, Сергей Геннадьевич! Мы – объединение болельщиков футбольного клуба "Ростов", выражаем Вам глубокую озабоченность в связи с очень поздним проведением матчей нашей родной команды, – говорится в заявлении болельщиков на официальном сайте "Ростова". - Отметим, что матчи первого и второго тура назначены к проведению на 21:30. На наш взгляд, данное решение Лиги является либо недостаточно обдуманным, либо осознанно направленным против Ростовского болельщика. Напомним, что около 30 процентов наших болельщиков – это жители Ростовской области, которые в день матча проделывают от 50 до 400 километров пути, чтобы увидеть игру любимой команды и поддержать ее. Теперь же, одним решением, у них эту возможность отобрали.

Вместе с тем, в рамках прошлого сезона РПЛ на стадионе мы видели много семей с детьми. Напротив, на матче первого тура розыгрыша РПЛ 19/20 Ростов-Оренбург, проведенного 13 июля в 21:30, детей практически не было. В Ростове-на-Дону и области на сегодняшний день формируется мнение о том, что данные решения Лиги направленны на то, чтобы искусственно лишить наш клуб поддержки и не позволить местным любителям футбола заполнять так сильно полюбившуюся им "Ростов-Арену".

Сергей Геннадьевич, мы понимаем, что трансляции и средства, вырученные от них – это, вероятно, очень важно для Лиги, но не такой же ценой... Просим Вас вмешаться в этот процесс и восстановить справедливость по отношению ко всем "ростовчанам".

"Ростов" - РПЛ: "Сколько мы будем играть в 21.30?"